Miguel Oliveira e a proposta da GASGAS: «Há uma pequena hipótese de aceitar...»

Pit Beirer soltou a 'bomba' em conferência de imprensa e Miguel Oliveira parece ter aberto ligeiramente a porta para continuar na esfera da KTM para lá da nova temporada. Em declarações à SportTV, citadas nas redes sociais pelo jornalista Pedro Gamito, o piloto português assumiu que a possibilidade de aceitar a proposta da GASGAS - que será a 'nova' Tech3 -, está em aberto, mas por agora precisa de uns dias para considerar."Há uma pequena hipótese de aceitar a proposta da GasGas, preciso de uns dias para pensar", disse o piloto natural de Almada, segundo o 'tweet' do jornalista.Sobre o que aí vem, com o Grande Prémio da Áustria, Miguel Oliveira assume que a expectativa é sempre grande por ser a prova caseira da KTM e da Red Bull. "É uma semana sempre de grande expectativa. Começa tranquila na segunda-feira e o entusiasmo vai aumentando até domingo. Obviamente que chegamos aqui motivados e renovados no espírito, para continuar a pôr todo o esforço em prática e trazer para a Red Bull e a KTM um fim de semana com um bom resultado, que é isso que queremos".O português assume ainda que as indicações deixadas na última (6.º no GP da Grã-Bretanha) o deixam com boas perspetivas: "Julgo que Silverstone foi a minha melhor corrida a seco. Terminei a pouco mais de dois segundos do primeiro, em sexto, mas bastante próximos. Acreditamos que a nossa moto pode funcionar aqui. O circuito parece ter ficado com menos aderência, já estamos precavidos nesse aspeto, sabemos o que esperar. Acreditamos que será um bom fim de semana".Este ano, o Red Bull Ring conta com uma novidade no traçado - uma chicane antes da curva 3 -, que deixa a volta bastante mais lenta. Miguel Oliveira diz-se preparado. "Temos uma nova chicane que vai reduzir a velocidade na chegada à curva 3, para tentar evitar que se chegue lá com muita velocidade. Vai ser mais lento, tornará a volta mais lenta acreditamos que uns 7 ou 8 segundos. Vamos ver o que conseguimos fazer a adaptar na moto, na caixa, para a chicane. Aproveitar o primeiro treino para experimentar trajetórias".A fechar, um olhar à meteorologia. "Para nós o importante é começar bem e continuar bem. O tempo aqui é incerto, mas as nossas previsões não apontam para muita chuva. Para mim é indiferente chuva ou seco. Todos sabem que sou competitivo em chuva, mas espero também ser em seco", desejou.