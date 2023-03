Miguel Oliveira e a queda nos treinos livres: «Por sorte, tive apenas uma contusão no pé e na perna esquerda»

Dia complicado para Miguel Oliveira e para a RNF em Portimão, nos treinos livres para o Grande Prémio de Portugal, a primeira prova do calendário de 2023 de MotoGP. O piloto português foi o 19.º colocado nas duas primeiras sessões de treinos livres no traçado algarvio devido a uma queda aparatosa, que o impossibilitou de seguir diretamente para a segunda fase de qualificação (Q2).Em declarações após a sessão desta sexta-feira, Miguel Oliveira explicou que o despiste foi motivado por falta de temperatura no pneu traseiro da moto."Hoje foi um dia estranho. Tivemos alguns chuviscos no início da sessão e conseguimos fazer apenas duas voltas. Portanto, não conseguimos ter uma sensação realmente boa. A segunda sessão começou muito bem, senti-me bem com a moto, mas quando experimentei a outra moto que tínhamos na garagem com outra configuração houve um problema com o amortecedor da direção. Então, houve esse grande atraso no tempo", começou por dizer, comentando de seguida a queda: "Não sei o que aconteceu. Com certeza que hoje não foi o dia mais brilhante em termos de quão suaves foram as sessões. Sofri uma queda forte quando fiz minha volta de saída com pneus novos. Caí por causa de um pneu traseiro frio. No princípio, pensei que a moto do Pol [Espargaró] tinha-me atingido, mas depois percebi que tinha caído sozinho na entrada da curva 11. Por sorte, tive apenas uma contusão no pé e na perna esquerda."Apesar da queda, Miguel Oliveira tentou seguir com a sessão, mas sem conseguir melhorar. "Tentei fazer o meu melhor e sair com a frente e traseira macia, à procura de um bom tempo de volta. Mas simplesmente não estava confiante e apenas tentei passar o dia. Espero que amanhã consigamos fazer melhor", terminou.