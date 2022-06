Miguel Oliveira e o incidente com Joan Mir: «Podia ter sido muito pior»

Nono colocado no Grande Prémio da Holanda , Miguel Oliveira confessou que o incidente em que se viu envolvido ainda antes do arranque da prova com Joan Mir acabou por comprometer a sua corrida. Em declarações à assessoria de imprensa da Red Bull KTM Factory Racing, o piloto português assumiu até que a situação poderia até ter acabado em pior."Estava à procura do meu lugar na grelha e não esperava que o Joan travasse tão forte. Podia ter sido um incidente muito pior, mas acabei por partir a proteção da minha manete e também o 'pod' do lado direito. Foi difícil correr assim. A moto estava um pouco instável nas zonas mais rápidas, nos sectores 2 e 4, e isso fez-me perder uns décimos de segundos. Foi bom acabar no top-10, mas é sempre frustrante quando sabes que podias ter feito melhor e sei que hoje tínhamos a velocidade e ritmo para sermos mais rápidos. Reclamei de que precisáamos de ser mais consistentes e agora já vou em quatro 9.ºs lugares consecutivos. Não é a consistência que gostaria de ter, mas agora temos esta pausa para recuperar e voltar melhores", declarou o português, citado pela assessoria da KTM.Por seu turno, Francesco Guidotti falou da situação e destacou o facto do português ter dado tudo apesar das adversidades. "O Miguel infelizmente teve uma colisão ao chegar à grelha e aqueles danos na moto comprometeram-lhe a corrida em muitas curvas para a direita. Ainda assim, ele foi capaz de manter um bom ritmo, mas não conseguiu fazer melhor", disse o diretor desportivo da Red Bull KTM.