Miguel Oliveira: «É o meu primeiro top 10 e estou muito feliz»

Miguel Oliveira alcançou este domingo, na Áustria, o seue não podia estar mais radiante. O piloto português - que correu com uma KTM de fábrica - foi 8.º e recebeuda marca austríaca"Foi uma grande corrida. No começo tivemos alguns problemas e não consegui andar tão rápido como queria. Mas depois até foi engraçado, com muitas ultrapassagens. O meu ritmo foi muito bom, tal como de resto já tínhamos visto no sábado. Estou muito feliz com este resultado, é o meu primeiro top 10", constatou o português, em declarações prestadas à assessoria de imprensa da equipa."Estou contente e acho que merecemos este resultado porque temos trabalhado mesmo muito, todos me têm ajudado a conhecer bem a moto e é uma forma de agradecer, ainda para mais aqui, na 'casa' da KTM. Alcançar o top 10 e ser o melhor piloto da KTM na corrida foi muito positivo. Agora vamos com muita confiança para Silverstone", finalizou Oliveira.