Miguel Oliveira e o primeiro contacto com a nova Aprilia: «As sensações são boas»

Miguel Oliveira fechou o primeiro dia de testes oficiais da pré-temporada de MotoGP como sendo o 15.º mais rápido, rodando em 1.58,750 minutos, a 0,799 segundos do espanhol, Jorge Martín (Prima Pramac/Ducati).Foi em Sepang, na Malásia, que português tomou o primeiro pulso à nova equipa, nomeadamente, à nova Aprilia, versão 2024. "Era importante descobrir algumas coisas na moto para entender como se movimenta, e qual o caminho a seguir", frisou o piloto da Trackhouse Racing, em declarações difundidas pelo portal italiano 'GPOne'.Em resumo, Miguel Oliveira refere que foi "um dia positivo", referindo ainda que as "sensações são boas", mas reconhecendo, contudo, que "há muito trabalho pela frente". E os dois dias que faltam dos testes – hoje e amanhã – já darão para tirar mais conclusões, nomeadamente para fazer a comparação com a moto de 2023. "Sinto muito potencial na moto, mas é preciso algum tempo para equilibrar tudo. Também não é fácil de gerir os pneus no primeiro dia – queimas alguns pneus que sabes que não vais usar. Portanto é difícil ver também a classificação, onde estarias exatamente. Mas ainda temos dois dias pela frente, temos tempo", explicou.Já o colega de equipa do luso, o espanhol Raúl Fernandez, a quem lhe foi atribuída a Aprilia de 2023, sofreu uma aparatosa queda que o afasta dos restantes dias de testes oficiai