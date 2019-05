Miguel Oliveira e os objetivos para Le Mans: «Terminar perto ou dentro dos pontos»

Depois de um, Miguel Oliveira está a postos para mais uma ronda do Mundial de MotoGP, agora em França, na pista de Le Mans. Os testes realizados pela Red Bull KTM Tech3 depois do GP Espanha deixam o piloto português muito otimista para a quinta prova do Mundial. Objetivos? Pontuar."Le Mans é uma pista muito agradável. É o grande prémio caseiro da nossa equipa, portanto como é óbvio é especial para todos nós", começou por dizer, em declarações aos canais de comunicação da equipa."Depois de Jerez, acho que temos a boa quantidade de trabalho e a direção certa, pelo que penso que podemos basicamente confirmar todos os pequenos passos que demos no teste de Jerez durante o grande prémio em Le Mans", acrescentou. "Creio que teremos um bom fim de semana e terminamos perto dos pontos, ou melhor, dentro dos pontos é o objetivo. Estou motivado e muito ansioso por descobrir esta pista numa moto de MotoGP."O proprietário da equipa em que alinha o piloto luso, o francês Hervé Poncharal, acredita que os testes de Jerez "permitiram dar pequenos passos em frente".Do seu ponto de vista, a principal incógnita serão "as condições meteorológicas". "Nenhum dos nossos pilotos conduziu a KTM à chuva pelo que preferia que estivesse um dia de sol", sublinhou o francês.Após quatro provas disputadas, o piloto de Almada soma sete pontos, ocupando o 17.º lugar do campeonato. O GP França realiza-se no próximo domingo domingo.