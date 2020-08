Miguel Oliveira e os pontapés à ventoinha: «Não foi o meu momento mais glorioso, mas faz parte»

O triunfo de Miguel Oliveira no GP Estíria foi antecedido por um fim-de-semana frustrante (no GP Áustria), em que o piloto foi obrigado a desistir depois de se ver envolvido numa queda com Pol Espargaró. Quando chegou à box da Red Bull KTM Tech3 o piloto português não escondeu a sua frustração e, num gesto pouco habitual, pontapeou aquilo que na ocasião pareciam cadeiras, mas que agora, à Rádio Comercial, esclareceu que era uma ventoinha.





"Foi uma ventoinha, não foram cadeiras", explicou Oliveira. "Isso foi um momento de viragem para mim em termos psicológicos. Já tinha tido tantos incidentes com colegas de marca, aquele era o terceiro e mostrei a minha frustração. Não foi o meu momento mais mais glorioso, mas faz parte. Acho que o público percebeu bem isso", explicou o piloto.Com o triunfo no GP Estíria, Miguel ganhou também um BMW e o português conta que um dos elementos da equipa já tinha 'adivinhado' que o carro seria seu. "Na quinta-feira o meu assistente pessoal começou a dizer 'Miguel, está aqui o nosso carro'. E eu dizia-lhe 'ok luís, vamos levar o carro para casa'. O carro estava mesmo em frente ao nosso katering e cada vez que passávamos por lá ele dizia 'olha ali o nosso carro'. Depois, quando ganhei a corrida, no parque fechado disseram-me que tinha de ir buscar o carro e eu disse 'o quê?!'."O português comentou também o sucedido com Maverick Viñales, que ficou sem travões no GP Estíria e teve de sair da moto, em andamento. "Para ele foi uma questão de instinto de sobrevivência, as coisas passam-se tão rápido, a 220 km/h os metros passam em segundos. Espero que nunca me aconteça."A moto do espanhol acabou por se incendiar e a corrida foi interrompida, um momento que acabou por ser crucial para o triunfo de Miguel Oliveira, que, recorde-se, aproveitou para trocar o pneu da sua moto.