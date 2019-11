Miguel Oliveira: «É tempo agora de olhar em frente»

Miguel Oliveira (KTM) vai falhar o Grande Prémio da Malásia de MotoGP , 18.ª prova do campeonato do mundo, que se disputa este fim de semana, no circuito de Sepang, anúncio feito pela equipa do piloto português depois da primeira das duas sessões de treinos livres, realizadas esta sexta-feira. O piloto da Red Bull KTM Tech3, que sofreu uma aparatosa queda nos treinos na Austrália , agravando a lesão no ombro, ainda fez quatro voltas nesta primeira sessão, mas as dores sentidas no pulso direito dificultaram a tarefa de segurar a sua KTM, terminando na 21.ª e última posição, a 6,385 segundos do mais rápido, o francês Fabio Quartararo (Yamaha)."Após algumas voltas hoje deu para perceber que o meu estado físico impede-me de alinhar este fim de semana. Quero agradecer à minha equipa pela compreensão, à KTM pelo apoio e a todos vocês pela força incondicional. É tempo agora de olhar em frente", escreveu depois Miguel Oliveira na sua página de Facebook.Segundo Hervé Poncharal, dono da Tech3, não se sabe se o piloto poderá competir em Valência porque o português pode mesmo ter de ser submetido a uma cirurgia ao ombro