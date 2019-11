Miguel Oliveira elogia Lorenzo: «Um campeão dentro e fora de pista»

Atualmente a recuperar da operação a que foi submetido no ombro direito, Miguel Oliveira não deixou de assinalar a retirada de Jorge Lorenzo do Mundial de MotoGP, partilhando no seu site oficial uma mensagem na qual enaltece o percurso feito pelo espanhol e também o legado que deixa no campeonato de velocidade."O Jorge Lorenzo é sem dúvida um grande exemplo de um campeão dentro de pista e fora dela. Acho que ele pilotou numa era onde existiram grandes pilotos que dominaram corridas e aos quais ele fez frente, sendo por isso dos poucos que recentemente entraram no lote de pilotos muito especiais", começou por apontar o piloto da Tech 3, em declarações citadas no seu site oficial."Fora do que ele fez em pista, foi também capaz de trocar o certo pelo incerto na sua carreira. O mais fácil teria sido continuar a dominar na Yamaha mas quis um novo desafio para a sua carreira, arriscou e trocou para a Ducati onde foi muito criticado e onde o seu valor foi mesmo posto em dúvida de cada vez que saía para a pista. Mas deu a volta por cima e demonstrou ser um piloto capaz de ser uma grande ameaça aos comandos de uma Ducati e fez mesmo o que Valentino Rossi não conseguiu fazer com a marca. Arriscou de novo com a Honda e temos que realçar que desde metade do ano passado o Jorge esteve sempre lesionado e conduzir uma moto de MotoGP com uma lesão é altamente limitador e muito desgastante do ponto de vista psicológico, e isso sei por experiência própria pelas minhas últimas corridas", explicou."Acho que a persistência dele foi notória, nunca desistiu e acaba por se retirar numa altura que ele acha ser a melhor. Discutível ou não é a decisão dele e temos apenas que lhe agradecer ele ter tornado grandioso o nosso desporto e por ter trazido grandes momentos à história do motociclismo, momentos que recordaremos para sempre", assumiu Miguel, que em breve iniciará um período de fisioterapia de forma a estrar a 100% aquando dos testes que a caravana de MotoGP irá realizar em Sepang já em Fevereiro de 2020.