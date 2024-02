Miguel Oliveira em 12.º no último dia de testes no Qatar

Miguel Oliveira apresentou progressos esta terça feira no segundo e último dia de testes de MotoGP no Qatar.com muitas dificuldades, o piloto da Trackhouse Racing reagiu e estabeleceu a 12.ª posição, com um tempo de 1.51,836 minutos, a 0,884 segundos do líder, o italiano Francesco Bagnaia, piloto da Ducati, que fez a volta mais rápida (1.50,952) à frente do italiano Enea Bastianini (Ducati), a 0,120s, e do espanhol Aleix Espargaró (Aprilia), a 0,308s.Ainda assim, o espanhol Raúl Fernández, o seu colega de equipa, foi mais rápido e terminou em 5.º, com o tempo de 1.51,341 minutos.O arranque do Mundial de MotoGP está agendado para 8 de março, neste mesmo circuito do Qatar.