Miguel Oliveira em 15.º após primeiros treinos livres do GP de Itália

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) terminou esta sexta-feira na 15.ª posição o primeiro dia de treinos livres para o Grande Prémio de Itália de MotoGP, oitava prova da temporada, que teve duas sessões.

Oliveira gastou 1.46,818 minutos para cumprir a sua melhor volta, realizada na segunda das duas sessões do dia, terminando a 0,927 segundos do mais rápido, o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia).

O italiano Francesco Bagnaia (Ducati) foi o segundo, a 0,049 segundos, com o australiano Jack Miller (Ducati) em terceiro, a 0,422 segundos.

Na primeira sessão do dia, disputada esta manhã, Miguel Oliveira tinha sido o 18.º, tendo melhorado 1,002 segundos na sessão da tarde.

Desta forma, o piloto português está fora dos lugares que dão acesso direto à segunda fase da qualificação, a Q2, reservada para os 10 mais rápidos dos treinos livres.

No sábado, disputam-se mais duas sessões de treinos livres e a sessão de qualificação, dividida em duas fases. A primeira para os 14 mais lentos e a segunda para os 10 melhores dos treinos livres e os dois mais rápidos da Q1.

O francês Fabio Quartararo (Yamaha), que hoje foi nono, chega a esta ronda na liderança do Mundial, com 102 pontos, mais quatro do que o espanhol Aleix Espargaró.

Miguel Oliveira é 11.º, com 43 pontos.