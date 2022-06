Miguel Oliveira em 17.º nos treinos livres do GP Alemanha

Miguel Oliveira foi esta manhã 17.º nos treinos livres do GP Alemanha, prova do Mundial de MotoGP que se disputa domingo, às 13 horas portuguesas, no circuito de Sachsenring.O piloto português da KTM fez a sua volta mais rápida na segunda sessão, em 1.22,237 minutos.O mais rápido do dia foi Francesco Bagnaia (Ducati), com uma volta em 1.20.018.