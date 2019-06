Miguel Oliveira em 20.º nos testes de Barcelona

Um dia depois de ter sido 12.º num acidentado Grande Prémio da Catalunha, o piloto português Miguel Oliveira voltou esta segunda-feira a rodar no traçado de Montmeló, agora para uma jornada de testes na qual realizou o 20.º tempo mais rápido entre os 25 pilotos que saíram para a pista.Num total de 61 voltas realizadas, Miguel Oliveira conseguiu o seu melhor registo à 31.ª, ao cravar o cronómetro em 1:40.862, a 1.895 segundos do mais rápido, o espanhol Maverick Viñales. Oliveira foi o terceiro melhor KTM, ficando a menos de meio segundo das duas motos de fábrica, pilotadas pelo francês Johann Zarco (1:40.197) e o espanhol Pol Espargaró (1:40.201).De notar que este teste contou também com a presença de Dani Pedrosa, com o piloto de testes da KTM a realizar o pior registo de todos os pilotos presentes, com 1:41.824 minutos. Ainda assim, convém frisar que o experiente piloto espanhol aproveitou as 51 voltas que fez a Montmeló essencialmente para testar novas peças e configurações, ao invés de apostar num tempo rápido.1 Maverick Viñales Yamaha 1m 38.967s2 Franco Morbidelli Yamaha +0.047s3 Marc Marquez Honda +0.290s4 Alex Rins Suzuki +0.367s5 Fabio Quartararo Yamaha +0.461s6 Francesco Bagnaia Ducati +0.499s7 Takaaki Nakagami Honda +0.588s8 Joan Mir Suzuki +0.703s9 Jack Miller Ducati +0.778s10 Cal Crutchlow Honda +0.936s11 Danilo Petrucci Ducati +0.950s12 Andrea Dovizioso Ducati +0.958s13 Tito Rabat Ducati +0.971s14 Valentino Rossi Yamaha +1.001s15 Johann Zarco KTM +1.230s16 Pol Espargaro KTM +1.234s17 Jorge Lorenzo Honda +1.390s18 Bradley Smith Aprilia +1.597s19 Andrea Iannone Aprilia +1.639s20 Miguel Oliveira KTM +1.895s21 Karel Abraham Ducati +2.133s22 Hafizh Syahrin KTM +2.195s23 Sylvain Guintoli Suzuki +2.276s24 Stefan Bradl Honda +2.462s25 Dani Pedrosa KTM +2.857s