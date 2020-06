Miguel Oliveira em ação nos testes privados de Misano

Miguel Oliveira foi um dos seis pilotos do MotoGP que iniciaram hoje três dias de testes privados no circuito italiano de Misano. Estão presentes a Aprilia (Aleix Espargaro e Bradley Smith), a KTM (Pol Espargaró e Brad Binder), a Red Bull KTM Tech3 (Miguel Oliveira e Iker Lecuona), a Ducati (Michele Pirro) e a Suzuki (Sylvain Guintoli), as duas últimas com pilotos de testes.





Tratando-se de um teste privado - organizado pela Ducati - não há tempos oficiais mas o site 'Crash.net' assegura que Pol Espargaró (KTM) foi o piloto mais rápido do dia, com uma volta em 1.33,00 minutos.Os testes estão a ser realizados com fortes medidas de segurança sanitária; os engenheiros e os pilotos são sujeitos a medições da temperatura coporal, as boxes foram desinfetadas e quem não usou capacete teve de colocar uma máscara.Depois de alguns cancelamentos e adiamentos, motivados pela pandemia, a primeira prova do Mundial de MotoGP vai disputar-se a 19 de julho, em Jerez.