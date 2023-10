Miguel Oliveira em último nos treinos do GP da Tailândia

Miguel Oliveira foi o último classificado na primeira sessão de treinos do GP da Tailândia, realizada na última madrugada.O piloto da RNF Aprilia ficou a mais de dois segundos de Jorge Martin, o mais rápido da sessão, com uma volta em 1.30,520 minutos. Oliveira não conseguiu ir além de 1.32,121 minutos.Raul Fernández, companheiro de equipa do português, foi 8.º, depois de ter fixado a sua melhor volta em 1.31,428.Na próxima madrugada realiza-se a segunda sessão de treinos livres, às 4h10, seguindo-se a Q1 às 4h50 e a Q2 às 5h15.A corrida print está marcada para as 9h00 de amanhã.