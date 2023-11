Miguel Oliveira encerra especulação e critica Honda: «Percebeu-se alguma falta de liderança e estratégia»

Ponto final na especulação. Miguel Oliveira vai continuar na CryptoData RNF Aprilia para 2024. Apesar do interesse da Honda em contar com os seus serviços, para suceder ao espanhol Marc Márquez, o piloto natural de Almada decidiu manter-se na estrutura de Razlan Razali, muito por culpa daquilo que a marca nipónica lhe apresentou."Após algumas tentativas de contacto, percebeu-se alguma falta de liderança e estratégia, por isso decidimos continuar aqui. Foi esse o meu compromisso desde o início e é aqui vou ser fiel", garantiu o piloto português, de 28 anos.Com a questão do futuro já definida, Miguel Oliveira aponta agora ao Grande Prémio da Malásia, com vontade de fazer boa figura, esperando ver evoluções em relação àquilo que testou no início da época em Sepang. "Mais do que aquilo que a Aprilia evoluiu, é a minha evolução na condução. Fizemos alterações na moto para o meu estilo, eu fiz-me mais à moto. Será uma experiência mais competitiva do que foi o teste. Com os quilómetros já feitos saberei mais a linhas a fazer e como guiar a moto até tirar o máximo partido dela", frisou.2023 não está a ser propriamente o ano mais positivo para o piloto português, mas isso também mostra a competitividade do campeonato, conforme o piloto nacional aponta. "Num pelotão super competitivo, estando um bocadinho mais dúvidas, com mais dificuldades, ficamos logo no fim da tabela sem razão aparente. É a realidade do MotoGP, o campeonato mais competitivo do mundo. Temos de estar a 200% o tempo todo e é isso que espero este fim de semana".