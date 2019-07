Miguel Oliveira espera "bom resultado" no GP da República Checa

Miguel Oliveira (KTM) regressa esta semana à ação no Mundial de MotoGP esperando "um bom resultado" no Grande Prémio da República Checa, 10.ª prova da temporada, entre sexta-feira e domingo.O piloto português, que ocupa o 18.º lugar do campeonato, com 15 pontos, vem de uma prova "com sabor agridoce", na Alemanha, onde demonstrou o melhor ritmo da época, mas cujo resultado foi afetado por uma queda."Agora, depois da paragem de verão, esperamos manter o mesmo nível de velocidade e consistência demonstradas na Alemanha para fazermos uma boa segunda parte da época", sublinhou, em declarações divulgadas hoje pela assessoria de imprensa da equipa Tech3.O almadense acredita "num bom resultado em Brno", onde se disputa a prova checa, numa pista do seu agrado."A KTM tem muita informação depois dos testes ali efetuados, pelo que espero tirar vantagem desse fator e ter um início forte logo na sexta-feira", nos treinos livres, vincou o piloto.Na estreia na categoria rainha de MotoGP, Miguel Oliveira tem como melhor registo, após nove provas, o 11.º lugar conseguido na Argentina, na segunda corrida do calendário.O piloto português logrou também pontuar no Grande Prémio das Américas (14.º), em França (15.º), no Qatar (12.º) e na Holanda (13.º).