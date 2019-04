Miguel Oliveira espera "muitos portugueses" em Jerez e aponta luta pelos pontos outra vez

Miguel Oliveira foi rei e senhor em Portimão: da corrida à festa sem mãos a medir



O piloto português Miguel Oliveira (KTM) espera "lutar pelos pontos" no Grande Prémio de Espanha de MotoGP, que se disputa no domingo em Jerez de la Frontera, "o circuito mais perto de Portugal" de todo o Mundial.O piloto da Tech3 espera, por isso, que se encontrem "muitos portugueses na assistência", para uma corrida do Campeonato do Mundo de motociclismo de velocidade que se torna "muito especial" para o único português na competição."É uma corrida muito agradável, acima de tudo por ser muito próxima de Portugal. É o Grande Prémio mais perto de casa e, por isso, há uma grande quantidade de fãs que vão assistir, o que o torna muito especial para mim", disse Miguel Oliveira, em declarações divulgadas esta segunda-feira pela assessoria de comunicação da sua equipa.Jerez foi também uma das pistas em que o português testou com a nova mota de MotoGP na pré-temporada: "Estou ansioso por voltar a rodar lá. Depois dos testes de novembro há alguns aspetos da minha condução que tenho de melhorar. Por isso, vai ser um fim de semana fantástico. Mal posso esperar para reencontrar a equipa outra vez depois de duas semanas de paragem", disse Miguel Oliveira.O piloto de Almada parte para Espanha com o objetivo de "lutar pelos pontos outra vez", assinalando mesmo que é entre os 15 primeiros classificados que deve "estar ao longo de toda a época".O Grande Prémio de Espanha será a quarta ronda do Mundial de velocidade. Na categoria principal, a MotoGP, Miguel Oliveira conseguiu já dois resultados entre os 15 primeiros, ao ser 11.º colocado na Argentina e 14.º nos Estados Unidos.Em Jerez de la Frontera, localidade situada 90 quilómetros a sul de Sevilha, próxima de Cádis, corre-se a primeira das 12 corridas consecutivas da fase europeia da competição, quarta das 19 provas previstas.Miguel Oliveira é, atualmente, o 16.º classificado, com sete pontos.