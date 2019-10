Miguel Oliveira espera terminar o GP da Austrália nos lugares pontuáveis

O português Miguel Oliveira (KTM) espera terminar nos lugares pontuáveis o Grande Prémio da Austrália, próxima prova do Mundial de MotoGP, que se disputa no domingo.O piloto português chega a esta 17.ª jornada do campeonato na 16.ª posição, com 33 pontos, mas espera somar mais alguns numa pista "de boas memórias"."Gosto do circuito de Phillip Island. Sempre fui bastante rápido e já lá ganhei nas outras duas categorias [Moto2 e Moto3], pelo que é uma pista de boas memórias para mim", disse Oliveira, citado hoje pela assessoria de imprensa da equipa Tech3.O piloto de Almada venceu na Austrália em 2015 (Moto3) e em 2017 (Moto2), tendo sido segundo classificado em 2012 (Moto3). Contudo, no ano passado foi apenas 11.º classificado."Vamos ver como corre este ano. Pelo menos, deve ser melhor para o meu ombro [direito, lesionado desde 25 de agosto], pois não há muitas zonas de travagem. Espero terminar, pelo menos, nos lugares pontuáveis", sublinhou o piloto português, apontando para uma das primeiras 15 posições.As últimas três provas da temporada são, precisamente, aquelas em que o jovem da KTM tem os melhores resultados em cada temporada. Em 2015 e em 2017 somou mesmo três vitórias nestas três últimas corridas desses anos.Em 2019, época de estreia na classe rainha para o piloto luso, Miguel Oliveira conta com o oitavo lugar na Áustria como melhor resultado até ao momento.AGYR // NFOLusa/Fim