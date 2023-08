Miguel Oliveira: «Estou ansioso por continuar a mostrar a boa forma de Silverstone»

Miguel Oliveira mostrou-se, em declarações reproduzidas pela sua equipa, a CryptoDATA RNF Team, "entusiasmado" para o Grande Prémio da Áustria, que se realiza já no fim de semana, entre os dias 18 e 20 deste mês. O piloto português assegurou que quer "continuar a mostrar a boa forma de Silverstone"."Estou muito entusiasmado por chegar à Áustria. O Red Bull Ring é um circuito que parece desafiante para a nossa RS-GP, mas estou ansioso por continuar a mostrar a boa forma que mostrámos em Silverstone, com foco especial para a qualificação de modo a conseguir depois uma boa posição na grelha [de partida]. Estou entusiasmado e muito motivado!", referiu Miguel Oliveira, que na última corrida do Mundial, em Silverstone, assinou um notável 4.º lugar , o melhor resultado da temporada.Refira-se que, nesta altura, Miguel Oliveira ocupa o 15.º lugar do Mundial de pilotos com 40 pontos. O líder é o italiano Francesco Bagnaia, que vai dominando a prova com 214.