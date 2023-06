Miguel Oliveira falha acesso à Q1 e fica no 18.º lugar da grelha de partida para o GP de Itália

Miguel Oliveira não conseguiu o acesso à Q1 no GP de Itália, pois terminou a Q2 no 8.º lugar, o que significa que vai largar do 18.º posto na corrida sprint de hoje (14h00) e na prova de amanhã.O piloto português da RNF Aprilia mostra algumas dificuldades, depois de cinco semanas de ausência, motivadas fratura sofrida no ombro esquerdo em Jerez.Alex Márquez (Honda) e Jack Miller (KTM) foram os pilotos apurados para a Q2, onde terminaram nas terceira e quarta posições, respetivamente.A pole position foi para Francesco Bagnaia (Ducati), com Marc Márquez (Honda) a sair do segundo lugar.