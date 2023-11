Miguel Oliveira falha acesso à Q1 e sai do 17.º lugar no GP do Qatar

Miguel Oliveira não conseguiu qualificar-se para a Q1 no GP do Qatar, penúltima prova do Mundial de velocidade, que se disputa amanhã, em Lusail.O português, único piloto da Aprilia a ficar fora da Q2, foi 7.º e vai largar da 17.ª posição na sprint de hoje e na corrida de amanhã.Oliveira seguia numa volta lançada no fecho da sessão, mas desentendeu-se com Jack Miller e nenhum dos dois conseguiu melhorar os respetivos tempos.Passam à Q2, que se realiza dentro de instantes, Johann Zarco - que fixou um novo recorde do circuito com uma volta em 1.52,382 minutos - e Alex Márquez.