Miguel Oliveira sai do 16.º lugar para o GP da Alemanha e Bagnaia garante a pole

Miguel Oliveira (RNF Aprilia) não conseguiu garantir uma das duas vagas de acesso à Q2 e vai sair da 16.ª posição para a corrida sprint de hoje e para prova de amanhã no Grande Prémio da Alemanha, de MotoGP. A pole position foi para Francesco Bagnaia, que sai da primeira posição pela quarta vez esta temporada.Destaque para Marc Márquez, que foi uma verdadeira dor de cabeça para os mecânicos da Honda este sábado. O espanhol caiu na Q1 e foi ao chão mais duas vezes na Q2, acabando por se qualificar no 7.º lugar.A primeira linha da grelha integra Bagnaia, Luca Marini e Jack Miller, com Johann Zarco, Marco Bezzecchi e Jorge Martin a ocuparem a segunda.A corrida sprint, recorde-se, disputa-se este sábado, a partir das 14 horas.