Miguel Oliveira falha acesso à Q2 por uma unha negra: «Obviamente estou chateado»

Miguel Oliveira falhou esta sexta-feira o acesso à Q2 no GP do Japão por 56 milésimos e no final, em declarações à Sport TV, não escondeu a frustração."Saí um pouco mais cedo do que o previsto, para evitar a situação das bandeiras amarelas, mas apanhei duas voltas com bandeira amarela. Não consegui meter todos os meus parciais rápidos na mesma volta e fiquei fora da Q2 por muito pouco. Obviamente estou chateado porque tinha margem para estar dentro do top 10. Ficar à porta é sempre a pior posição", explicou o piloto português da RNF Aprilia, depois de ter sido 11.º na segunda sessão de treinos em Motegui.Amanhã Miguel vai tentar classificar-se nos dois primeiros lugares da Q1, que dão acesso à Q2. "Falta-nos ainda alguma consistência e numa volta mais ou menos, acho conseguimos estar perto, mas falta um bocadinho de ritmo. Vamos continuar o trabalho amanhã e perceber onde nos podemos enquadrar. O resultado da corrida depende depois da qualificação. A categoria [MotoGP] está muito ligada ao resultado da qualificação."A Q1 realiza-se às 2h50, a Q2 às 3h15 e a corrida sprint às 7 da manhã deste sábado.