Miguel Oliveira falha acesso direto à Q2 no GP da Índia

Miguel Oliveira foi 17.º nos treinos desta manhã na Índia - país que se estreia no Mundial de MotoGP - e vai ter de ir à primeira sessão de qualificação de sábado, onde poderá lutar por um dos dois lugares de acesso à Q2.



O piloto português da RNF Aprilia chegou a estar entre os 10 primeiros na segunda sessão, mas não conseguiu manter a posição.



O mais rápido foi Luca Marini, que fixou um novo recorde no estreante circuito internacional de Buddh, com uma volta em 1.44,782 minutos.



Amanhã, a Q1 vai realizar-se às 6h50 portuguesas e a Q2 às 7h15. A corrida sprint está agendada para as 11h00.



Pilotos apurados diretamente para a Q2:

1.º Luca Marini

2.º Jorge Martin

3.º Aleix Espargaró

4.º Marc Márquez

5.º Marco Bezzecchi

6.º Maverick Viñales

7.º Francesco Bagnaia

8.º Fabio Quartararo

9.º Johann Zarco

10.º Joan Mir