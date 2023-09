Miguel Oliveira falha Q2 direta e assume: «Estou mesmo envergonhado por não termos melhorado»

O português Miguel Oliveira falhou esta sexta-feira o acesso direto à Q2 do Grande Prémio da Catalunha, ao ser apenas 14.º na sessão de treinos esta tarde realizada no traçado de Montmeló. Com 1:39.779 minutos como melhor volta, o português não conseguiu seguir a linha das Aprilia de fábrica (Aleix Espargaro e Maverick Vinales foram os dois primeiros da tabela de tempos) e, no final, não escondeu a desilusão pelo resultado alcançado."Tive um dia fantástico, com exceção dos últimos dez minutos do 'time attack'. Estou mesmo envergonhado por não termos conseguido melhorar, mas estou certo de que, juntamente com a equipa, vamos conseguir trabalhar na moto antes da qualificação, de forma a tentar a entrada na Q2 e ser o mais rápido possível", disse o piloto português, em declarações à assessoria da equipa CryptoDATA RNF.Miguel Oliveira volta à ação na Catalunha no sábado, primeiro às 9h10 para a segunda sessão de treinos, antes de às 9h50 alinhar na Q1.