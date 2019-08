Miguel Oliveira falha testes do MotoGP devido a lesão no ombro direito

Miguel Oliveira não participa nos testes que as equipas do MotoGP estão a realizar em Misano, Itália, devido à queda que sofreu no GP Grã-Bretanha, no fim-de-semana.



A KTM Red Bull Tech3 revela que o piloto português está a ser poupado, de modo a recuperar a 100 por cento para o GP San Marino, a 15 de setembro.



A imprudência de Johann Zarco - que derrubou Oliveira de forma 'suicida' - resultou numa "lesão num tendão do ombro direito, que lhe causa dores e perda de capacidades nas travagens."