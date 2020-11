Miguel Oliveira faz história em Portimão e alcança primeira pole da carreira

Fez-se história em Portimão. Miguel Oliveira assegurou este sábado a pole position para o Grande Prémio de Portugal, a sua primeira na carreira em MotoGP e a quinta no conjunto das três categorias. O piloto nacional, da Red Bull KTM Tech3, cravou o cronómetro em 1:38.892 minutos, deixando para trás Franco Morbidelli (a 44 milésimas) e Jack Miller (a 146 milésimas), conseguindo melhorar bastante o seu melhor registo de qualificação até ao momento, que era um quinto posto, em Jérez.





Cumprida esta qualificação histórica, segue-se no domingo o ponto alto do fim de semana, com a corrida de MotoGP, marcada para as 14 horas. Tudo para seguir a par e passo no site de