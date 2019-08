Miguel Oliveira faz na Áustria a melhor qualificação do ano

Tem sido no sentido ascendente o percurso de Miguel Oliveira no MotoGP. O piloto português, que cumpre o ano de estreia na categoria rainha, tem vindo a alcançar resultados bastante consistentes nos últimos tempos, ao ponto de este sábado, na Áustria, ter feito a sua melhor qualificação: amanhã vai largar da 13.ª posição.E foi por pouco que o piloto de Almada não conseguiu entrar na Q1, para onde se apuraram as motos com os 12 melhores tempos da primeira parte da qualificação. Miguel ficou a escassos 2 milésimos da luta por uma melhor posição na grelha, mas o desempenho do homem da Red Bull KTM Tech3 estes dois dias na Áustria abre boas perspetivas para a corrida de amanhã.A pole position foi para Marc Márquez, a 7.ª da época, 59.ª da carreira, o que constitui um recorde. Com o espanhol na primeira fila vão estar Fabio Quartararo e Andrea Dovizioso.