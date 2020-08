Depois de ter sido terceiro na primeira sessão e oitavo na segunda, Miguel Oliveira encerrou o primeiro dia de treinos para o GP Estíria, na Áustria, na quarta posição. O português mostrou bom ritmo numa pista que conhece bem, o que abre boas perspetivas para a qualificação, que terá lugar amanhã.





O piloto mais rápido do dia foi Pol Espargaró (KTM), seguido por Jack Miller (Ducati) e Andrea Dovizioso (Ducati).Recorde-se que na semana passada o piloto português da Red Bull KTM Tech3 ia lançado se intrometer na luta por uma posição no pódio quando sofreu uma queda, na sequência de um toque com Pol Espargaró.