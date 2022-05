Miguel Oliveira: «Foi uma sessão complicada e precisava de mais uma volta»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) disse este sábado ter "esperança" numa boa corrida no domingo, no Grande Prémio de Itália de MotoGP, oitava ronda do Mundial de Velocidade em motociclismo, para a qual parte da 15.ª posição.



Em declarações difundidas pela assessoria de imprensa da KTM, Miguel Oliveira garantiu ter "tentado o melhor na qualificação para entender as condições tão depressa quanto possível", mas que não se sentia "rápido o suficiente para trocar para pneus lisos". "Foi difícil avaliar a aderência e perceber se iria chover novamente. [Por isso] foi uma sessão complicada e precisava de mais uma volta porque tinha potencial para a Q2", declarou o piloto luso.

Oliveira parte, assim, da 15.ª posição, e tem "esperança" numa boa corrida, pois sentiu que teve "uma grande terceira sessão de treinos livres". Para domingo, há possibilidade de chover.

"As condições poder ser bastante diferentes [das de hoje], pelo que temos de analisar cuidadosamente e decidir o que fazer, pois pode ser decisivo no resultado da corrida", concluiu Miguel Oliveira.

O italiano Fábio DiGiannantonio (Ducati) conquistou a primeira 'pole position' da sua carreira, batendo o compatriota Marco Bezzecchi (Ducati) por 0,088 segundos. O também transalpino Luca Marini (Ducati) foi o terceiro, a 0,171.