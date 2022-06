Miguel Oliveira frustrado mas promete dar o melhor na corrida em Montmeló

Miguel Oliveira não foi este sábado além do 16.º posto na sessão de qualificação para o Grande Prémio da Catalunha e, no final, assumiu ser frustrante não conseguir entender a razão que leva a KTM a não ser competitiva no traçado de Montmeló. Ainda assim, de olho na corrida de domingo, o piloto natural da Charneca da Caparica garante que tudo fará para conseguir reverter a situação"A qualificação foi um pouco melhor. É frustrante tentar perceber o porquê de não sermos mais competitivos, mas de certeza que tem a ver com a falta de aderência que temos aqui. É muito fácil deixar a moto escapar. A pista é muito interessante, mas também é difícil. Vamos ver amanhã, decidir quais os pneus são os melhores para nós e fazer o melhor que conseguimos", explicou o português.Miguel Oliveira refira-se, qualificou-se na 16.ª posição com 1:39.420 minutos conseguidos na Q1, logo atrás do sul-africano Brad Binder, que fez a sua melhor volta em 1:39.249.