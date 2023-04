Miguel Oliveira: «Hoje a sorte bateu à porta outra vez e como resultado desloquei o ombro»

Fabio Quartararo 'arrumou' com Miguel Oliveira no Grande Prémio de Espanha, o segundo acidente em que o português se viu envolvido na temporada sem ter culpa alguma. Nas redes sociais, o 'Falcão' brincou"Este início de ano é de longe aquele que idealizei. Hoje a sorte bateu à porta outra vez e como resultado desloquei o ombro. Efetuarei mais exames para entender a extensão da lesão. Fé e paciência na recuperação e olhar em frente. Obrigado pelo vosso apoio", escreveu o piloto da CryptoDATA RNF.O corredor de Almada não passou da primeira volta e só com mais exames perceberá a extensão do problema. O chefe de equipa, Razlan Razali, revelou que o problema não é grave. "Neste momento, a notícia positiva é que não há grandes fraturas, mas uma luxação. Saberemos mais em breve", vincou.