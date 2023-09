Miguel Oliveira: «Hoje consegui sentir-me um pouco melhor com a moto»

Miguel Oliveira terminou este domingo o Grande Prémio de São Marino, em MotoGP, no 6.º lugar, ajudando assim a CryptoDATA RNF a alcançar mais um bom resultado no Campeonato Mundial de Motovelocidade, juntando-se também neste sentido o 8.º posto do companheiro de equipa, o espanhol Raúl Fernández.No final da corrida, o piloto português assumiu estar "feliz" com o resultado da equipa, depois de um fim de semana que começou com alguns percalços. "Não estou extremamente satisfeito, mas estou feliz. Estou feliz pela forma como o fim de semana terminou. Começámos esta semana com muitas dificuldades em conseguir adaptar o meu estilo de corrida a esta pista e à moto. Mas felizmente conseguimos dar a volta às coisas no sábado, apesar de não termos transformado essas alterações num bom resultado na corrida de sprint. Hoje consegui sentir-me um pouco melhor com a moto. A equipa ajudou-me com mais algumas alterações que me deixaram mais confiante e estou feliz por isso. Também estou contente pelos rapazes, trabalham imenso para me ajudarem e poder dar-lhes um bom resultado é sempre satisfatório", atirou, em declarações citadas pelo departamento de comunicação da CryptoDATA RNF.A próxima corrida do Mundial de MotoGP decorre no fim de semana de 22 a 24 de setembro, para o Grande Prémio da Índia.