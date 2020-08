Miguel Oliveira já foi ouvido sobre acidente com Espargaró: «Não era a sua trajetória normal»

Miguel Oliveira e Pol Espargaró foram esta quinta-feira ouvidos pelo painel de comissários da Federação Internacional de Motociclismo, na sequência do acidente que no fim-de-semana passado, no GP Áustria, levou ao abandono dos dois pilotos na corrida de MotoGP.





Na ocasião o português da Red Bull KTM Teck3 não escondeu a sua frustração, ainda para mais porque tudo aconteceu numa fase em que seguia em boa posição para lutar por um lugar no pódio."Falámos sobre o que aconteceu, eles disseram-nos que temos de respeitar os espaços e as trajetórias", contou Miguel Oliveira esta quinta-feira, depois da reunião, onde não foi tomada qualquer ação contra nenhum dos pilotos.Questionado sobre se tinha falado com Espargaró, o português lembrou que o fez logo no domingo. "Falei com o Pol ainda antes de comentar o sucedido na televisão e está tudo esclarecido entre nós", acrescentou.E que lhe disse o espanhol? "Que na posição em que estava era impossível ver-me. Não posso contrapor isso... Mas a telemetria mostra que eu caí na sequência desse contacto e não antes, como já ouvi alguém dizer. Seja como for, somos companheiros de marca, foi azar."Quando lhe perguntaram se Espargaró não fez nada de errado, Miguel Oliveira explicou: "Aquela não era a sua trajetória normal. Já na primeira volta, na curva 4, ele tinha-se desviado e foi ultrapassado pelo [Joan] Mir. Se comete um erro é natural que alguém tire proveito disso. Do meu ponto de vista, um piloto não deve fazer figas ou ter cuidados redobrados ao ultrapassar por dentro outro que cometeu um erro. Ele é que deve entender que pode ser ultrapassado e por isso tem de ter cuidado."