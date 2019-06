Miguel Oliveira já rodou esta manhã no circuito de Barcelona

Miguel Oliveira já cumpriu a primeira sessão de treinos livres, com vista a preparar o GP Catalunha, que se disputa domingo, em Barcelona. O piloto português da Red Bull KTM Tech3 terminou a sessão com o 20.º tempo.O espanhol Marc Márquez (Honda) foi o mais veloz, seguido de perto pelas Yamaha do francês Fabio Quartararo e do compatriota Maverick Viñalez.As KTM oficiais posicionaram-se a meio da tabela, com Johann Zarco (13.º) e ficar à frente de Pol Espargaró (14.º).Hafizh Syahrin, companheiro de equipa de Miguel Oliveira, não conseguiu sair da cauda do pelotão.