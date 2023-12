Miguel Oliveira já tem equipa para 2024: Trackhouse junta-se à Aprilia no MotoGP

Está confirmado, o Trackhouse Entertainment Group, detido pelo milionário norte-americano Justin Marks, será o patrão de Miguel Oliveira em 2024. A empresa, que compete na NASCAR como Trackhouse Racing, ficou com a vaga antiga CryptoDATA RNF Aprilia no paddock, depois de a equipa satélite da Aprilia ter sido punida pela Dorna por inconsistências financeiras e várias quebras no "acordo de participação", ficando, por isso, sem licença para competir no MotoGP na próxima época.Justin Marks tem estado nos últimos dias na Europa e já teve reuniões com Miguel Oliveira e o espanhol Raul Fernández, os dois pilotos da antiga RNF. A nova equipa continuará a ser apoiada pela Aprilia e nesta altura decorrem negociações com vários patrocinadores, cujos acordos devem ser anunciados no início de 2024."É um momento importante para a Trackhouse. Quando a nossa equipa foi criada o objetivo era ir além da NASCAR no que diz respeito a desporto motorizado, não há fronteiras. Este momento é incrível para a nossa empresa", explicou Justin Marks na oficialização do negócio esta terça-feira, em Itália."Adoro todo o tipo de desporto motorizado, estive no GP da Áustria este ano e fiquei boquiaberto com o que vi. Quando regressei a casa pensei 'por que não entrar no MotoGP?' Falei com a Dorna, apareceu a oportunidade com a Aprilia e não hesitámos", prosseguiu o empresário.Carlos Ezpeleta, responsável da Dorna, congratulou-se com a chegada da equipa norte-americana ao MotoGP: "É um momento muito especial, o MotoGP está a passar por grandes mudanças... Temos de agradecer ao Justin e à Trackhouse isto ter acontecido tão depressa. A Trackhouse é uma empresa com uma incrível personalidade, muito bem sucedida, e estamos entusiasmado para ver o que podem fazer dentro e fora das pistas. O entusiasmo é grande e desejamos-lhes o melhor."Dizem os especialistas que a chegada desta equipa ao MotoGP pode significar um incrível incremento técnico nas motos de Miguel Oliveira e Raúl Fernandez na próxima época.A Trackhouse Racing não quer ser 'apenas' satélite da Aprilia, mas sim tornar-se num parceiro de pleno direto da marca italiana, um pouco como acontece com a Pramac e a Ducati ou a Teck3 e a KTM. Por isso, pelo menos um dos pilotos (acreditamos que venha a ser Miguel Oliveira) deverá receber motos com especificações de 2024.A base da equipa será na sede de operações da Aprilia, em Noale, Itália.Miguel Oliveira já deixou uma storie no Instagram sobre a nova sua equipa. "Let's go [vamos]", escreveu o piloto português.