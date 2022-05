Miguel Oliveira lamenta perda de aderência na traseira: «Poderia terminar mais perto do grupo à minha frente»

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) considerou este domingo ter sido "importante" conseguir terminar entre os 10 primeiros no Grande Prémio de Itália de MotoGP, oitava ronda do Mundial de velocidade em motociclismo.



Em declarações divulgadas pela assessoria de imprensa da KTM, o piloto natural de Almada considerou ter sido "uma corrida agradável", em que conseguiu "ser competitivo" ao terminar na nona posição.

Esta foi a terceira vez esta temporada que o piloto luso concluiu uma prova entre os 10 primeiros, depois da vitória na Indonésia e do quinto lugar no GP de Portugal. "A aderência da traseira caiu mais do que o esperado e isso afetou o meu ritmo de corrida. Julgo que poderia ter terminado mais perto do grupo que seguia à minha frente", defendeu Miguel Oliveira.

Ainda assim, o piloto da KTM considera que este resultado "é importante" para si e para a equipa depois de "não ter somado pontos em Le Mans", na ronda anterior, devido a uma queda nas últimas voltas.

Por isso, garante que segue para a próxima ronda, em Barcelona, no próximo fim de semana, "motivado e com vontade de fazer melhor", até porque Miguel Oliveira venceu no circuito catalão em 2021.

O piloto luso, que partiu do 15.º lugar, concluiu o GP de Itália a 11,256 segundos do vencedor, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), enquanto o francês Fabio Quartararo (Yamaha) foi segundo, a 0,635 segundos, e o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia) foi terceiro, a 1,983.

Quartararo lidera o Mundial, com 122 pontos, enquanto Miguel Oliveira tem 50 e mantém o 11.º lugar.