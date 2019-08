Miguel Oliveira lamenta saída de Zarco: «Não é bom para ele nem para o projeto»

Apesar de a saída de Johann Zarco o poder colocar um pouco mais perto de subir à equipa principal da KTM, Miguel Oliveira confessou-se triste pela decisão do piloto francês, considerando mesmo que este desfecho acaba por ser mau para todo o projeto da marca austríaca no MotoGP.





"É uma situação triste para o Johann, primeiro pelo ser humano que e também pelo facto de ser um piloto profissional numa equipa de topo. Não é bom para ele nem para todo o projeto, especialmente porque ele é o líder no desenvolvimento da moto, juntamente com o Pol e com todo o pessoal da equipa de fábrica", admitiu o piloto luso, em declarações à Servus TV.De resto, Miguel Oliveira aproveitou para destacar o trabalho de Dani Pedrosa enquanto piloto de testes e também para agradecer à KTM por lhe ter colocado à disposição uma moto oficial para correr no Grande Prémio da Áustria, prova na qual foi oitavo colocado. "Devo dizer que temos um piloto muito valioso no Dani, pois é alguém que tem mais experiência do que todos os nossos pilotos juntos. Não posso deixar de agradecer à KTM, pois não tinham a obrigação de me dar uma moto oficial de momento, mas fizeram-no e continuam a dar-me novas peças para testar, o que é fantástico", finalizou.