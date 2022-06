Miguel Oliveira lamenta toque com Mir: «Perdi estabilidade e não pude desafiar posições melhores»

Miguel Oliveira terminou este domingo o Grande Prémio de Moto GP da Holanda no 9.º lugar, depois de ter largado a prova na 8.ª posição. Em mensagem publicada nas redes sociais no final da corrida, o piloto português da KTM revelou que um toque com Joan Mir (Suzuki) acabou por prejudicar o facto de conseguir um resultado mais positivo este fim de semana.

"Hoje antes do arranque toquei-me com o Mir e fiquei sem asa do lado direito. Perdi estabilidade nas curvas rápidas e não pude desafiar posições melhores. 9.o lugar hoje sabe a muito pouco. Obrigado a toda a minha equipa pelo trabalho árduo, pela persistência e pelo carinho. Agora recuperar energias positivas para a segunda metade de campeonato", escreveu na página oficial do Instagram.