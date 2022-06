Miguel Oliveira lamenta ultrapassagem falhada a Binder: «Perdi imenso tempo»

Miguel Oliveira voltou este domingo ao top-10 numa prova de MotoGP, ao finalizar o Grande Prémio da Catalunha na 9.ª posição . Um resultado que o português da KTM considera ter sido positivo, isto numa corrida na qual assume apenas como lamento o facto de não ter conseguido superar Brad Binder quando lutava diretamente com o seu colega de equipa."Como esperava, foi uma corrida dura com pouca aderência, mas conseguimos ter rendimento suficiente para estar no top-10, por isso estou feliz. Tomámos boas decisões na corrida. Estou apenas um pouco frustrado por não ter sido capaz de completar a ultrapassagem ao Brad [Binder] e ter perdido tanto tempo. Depois disso fiz a corrida sozinho. Foi o possível hoje e agora temos um teste amanhã. Esperemos conseguir melhor um pouco a nossa moto para as corridas que estão a chegar, isso será fundamental", declarou o português, à assessoria da Red Bull KTM Factory Racing.