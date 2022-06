Miguel Oliveira larga da 16.ª posição para o GP da Catalunha

Miguel Oliveira voltou a ter uma qualificação difícil, agora no Grande Prémio da Catalunha. O piloto português da KTM vai largar da 16.ª posição na corrida de amanhã (13h00), a 6.ª linha da grelha, onde a seu lado terá Joan Mir (Suzuki) e Franco Morbidelli (Yamaha).A pole position foi para Aleix Espargaró (Aprilia), que garantiu o melhor tempo do dia com uma volta em 1.38,742 minutos. Na primeira linha estão também Francesco Bagnaia (Ducati) e Fabio Quartararo (Yamaha), com Johann Zarco, Fabio Giannantonio e Jorge Martin (todos em Ducati) imediatamente atrás.