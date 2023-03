Miguel Oliveira: «Mal posso esperar pela corrida em casa. A mota tem muito potencial»

A RNF, equipa satélite da Aprilia, apresentou oficialmente esta segunda-feira a nova mota para a temporada de 2023, que arranca já no próximo domingo, dia 26, com o Grande Prémio de Portugal. Em declarações ao site oficial da equipa, o português Miguel Oliveira assumiu estar contente com a pintura da Aprilia RS-GP, mostrando-se confiante em fazer uma boa época no ano de estreia na RNF."Eu realmente gosto da nova pintura! As cores são diferentes e únicas, é muito bom sair para a pista assim. Mal posso esperar pela primeira prova na minha corrida em casa a representar a CryptoDATA RNF MotoGP Team em cima da minha Aprilia RS-GP! Em 2023, estou a enfrentar um novo desafio, por isso espero que corra tudo da melhor forma e que consigamos alcançar os objetivos que definimos para esta temporada. A mota tem muito potencial e estou certo de que, junto com a minha equipa, vamos adaptar tudo à minha forma de pilotar para começarmos a ser competitivos rapidamente", disse.