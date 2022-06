Miguel Oliveira muito próximo da Aprilia, garantem em Espanha

A 'novela' em torno do futuro de Miguel Oliveira no Mundial de MotoGP continua a somar episódios. Depois da reunião (que foi pública) com a Ducati Gresini, que acabou por aparentemente ainda não dar em casamento, o piloto português de 27 anos está agora a ser apontado à nova equipa da Aprilia, a RNF, que se estreará no Mundial em 2023.O jornal espanhol 'Marca' assegura que o acordo está feito - a publicação garante que Oliveira ganhará menos do na KTM - e que as partes aproximaram-se bastante desde o GP Catalunha, há três semanas.