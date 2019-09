Miguel Oliveira: «Não consegui evitar a queda»

Miguel Oliveira não conseguiu esconder a desilusão no. O piloto português sofreu uma queda à 8.ª volta da prova, mas mesmo assim levantou na moto e acabou a corrida na 16.º posição."Foi uma corrida dura, como aliás prevíamos. Foi pena ter caído ao início", começou por dizer o piloto português à assessoria de imprensa da Red Bull KTM Tech3."Não há muito que possa dizer sobre isso, foi pena porque estávamos dentro do nosso objetivo, que era chegar aos pontos. Poderíamos ter sido bastante competitivos, mas foi difícil a partir daí gerir a questão do pneu dianteiro por causa do calor, não consegui evitar a queda. Estava com bom ritmo, por isso foi dececionante. Vamos continuar o nosso trabalho na próxima semana em Aragão e terminar a corrida nos lugares que acredito que podemos chegar", concluiu.