Miguel Oliveira: «Não depositava grandes esperanças num bom resultado este fim de semana»

O português Miguel Oliveira (KTM) sentiu este sábado problemas "de aderência do pneu traseiro" durante a qualificação para o Grande Prémio de San Marino de MotoGP , mas espera terminar a corrida de domingo "dentro dos pontos"."Este sábado começou muito bem para nós. Fomos rápidos na terceira sessão de treinos livres", explicou.No entanto, na sessão de qualificação, as alterações efetuadas na KTM não funcionaram como esperado nesta 13.ª prova da temporada."Lutei bastante com a falta de tração na traseira. Fizemos algumas alterações na mota que não funcionaram a 100%. De qualquer forma, não depositava grandes esperanças num bom resultado este fim de semana, pelo que espero apenas fazer um bom arranque e, se possível, terminar dentro dos lugares pontuáveis [os 15 primeiros]", disse o piloto de Almada, citado pela sua assessoria de imprensa.Miguel Oliveira vai partir do 19.º lugar da grelha de partida, enquanto o espanhol Maverick Viñales (Yamaha) sairá da pole position.