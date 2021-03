Miguel Oliveira não pilotava uma MotoGP desde novembro: «Soube bem voltar a sentir as sensações»

Detentor do quinto tempo mais rápido do segundo dia de testes no circuito de Losail, no Qatar, Miguel Oliveira assumiu-se globalmente satisfeito com a produção da sua KTM nesta primeiro contacto em 2021, isto depois de ter estado largos meses sem domar a máquina da equipa austríaca.





"Foi um dia bastante produtivo, de volta à rotina de trabalhar com os mecânicos, de voltar a andar numa MotoGP pela primeira vez desde 22 de novembro. Soube bem voltar a sentir as sensações de pilotar uma moto de MotoGP. A minha KTM hoje esteve bastante bem, não nos concentrámos em nenhum aspeto específico mas simplesmente voltar a tomar contacto com a moto e recuperar sensações. Conseguimos fazê-lo com bastante sucesso e amanhã teremos outro dia para podermos trabalhar um pouco mais e sermos um pouco mais rápidos do que hoje", analisou o piloto de Almada, em declarações à sua assessoria de imprensa.No domingo, uma vez mais em Losail, Miguel Oliveira voltará aos comandos da sua KTM, procurando encontrar as melhores afinações para atacar o arranque do campeonato, marcado para dentro de três semanas, precisamente neste mesmo traçado qatari.