Team Manager da RNF e o acidente de Miguel Oliveira: «Foi novamente 'arrumado' por outro piloto»

Razlan Razali, chefe de equipa da CryptoDATA RNF MotoGP Team, deu mais detalhes sobre o estado clínico de Miguel Oliveira. O dirigente descansou os fãs do português, garantindo que não existem "grandes fraturas" decorrentes da queda no Grande Prémio de Espanha, deste domingo."Neste momento, a notícia positiva é que não há grandes fraturas, mas uma luxação. Saberemos mais em breve. Foi um incidente infeliz de corrida na nossa opinião, não achamos que haja más intenções dos pilotos envolvidos. Estamos felizes que o Miguel não esteja tão mal quanto o incidente parecia no momento. Desejamos-lhe uma rápida e completa recuperação nos próximos dez dias antes de Le Mans", frisou.Já Wilco Zeelenberg, team manager da equipa do 'Falcão', lamentou o novo incidente, depois daquele que sucedeu em Portimão."Tivemos novamente um grande acidente com o Miguel, que foi novamente 'arrumado' por outro piloto. Olhando para a situação, o arranque não foi fantástico, mas isso não diz nada. Devíamos ter estado mais à frente, mas ser eliminados da corrida é sempre muito triste. O ombro dele não está em condições fantásticas. Foi deslocado, mas foi recolocado no lugar. Depois de ter tido um ótimo ritmo durante todo o fim de semana e ótimas sensações, para ele só conseguir fazer duas curvas é obviamente muito dececionante. De qualquer forma, vamos para o hospital agora e vamos tentar descobrir se ele pode competir na próxima corrida", revelou.