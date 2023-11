Miguel Oliveira no hospital com omoplata fraturada: português vai falhar corrida de domingo no Qatar

O azar continua a perseguir Miguel Oliveira. Este sábado, o piloto português da Cryptodata RNF foi forçado a abandonar durante a Corrida Sprint do Grande Prémio do Qatar , na sequência de uma queda na qual acabou por fraturar a omoplata direita. Segundo a página oficial do MotoGP, Miguel Oliveira foi inicialmente observado no centro médico do circuito de Losail, onde lhe detetaram a referida fratura, tendo posteriormente seguido para o hospital para observações adicionais. Em consequência de mais este momento de pouca sorte, o português foi declarado inapto para participar na corrida de domingo.De resto, o espanhol Aleix Espargaró, outro piloto que se viu envolvido nessa queda na primeira volta, sofreu uma pequena fratura na tíbia e será avaliado amanhã antes do Warm Up.