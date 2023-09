Miguel Oliveira nos últimos lugares nos treinos do GP de San Marino

Miguel Oliveira não esteve entre os pilotos mais rápidos nos treinos desta sexta-feira do GP de San Marino. O piloto português da RNF Aprilia foi 22.º no cômputo das duas sessões realizadas em Misano, a mais de um segundo e meio de Marco Bezzecchi, o homem mais veloz em pista.O italiano da Ducati fez a volta mais rápida em 1.30,846 minutos, com Maverick Viñales (Aprilia) em segundo e Dani Pedrosa (convidado da KTM) em terceiro.Raul Fernández, companheiro de equipa de Miguel Oliveira na RNF Aprilia, conseguiu o apuramento ao terminar a segunda sessão de treinos no 10.º lugar. Francesco Bagnaia, o líder do Mundial que foi atropelado em pista no GP da Catalunha da semana passada, também garantiu a entrada na Q2, com o 7.º tempo.Amanhã disputam-se as duas sessões de qualificação, bem como a corrida sprint, agendada para as 14 horas.